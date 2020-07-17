В последние годы в Москве создавали резервные фонды. Этот запас прочности и помог столице выстоять в кризис.

Такое мнение высказал мэр города Сергей Собянин.

"Нефтяной кризис — понятно, упали цены, упали доходы — все с этим понятно. Даже экономическая активность припала на мировых рынках — тоже понятно. Но когда у нас закрываются гостиницы, туристический бизнес, общепит, торговля, банки начинает лихорадить, промышленные предприятия начинают сбоить, строительный сектор останавливается — то есть вообще все, то, конечно, это касается каждого из нас, каждого москвича и города в целом. Тем не менее, мы все эти годы создавали запас прочности. У нас же нет какого-то громадного резервного фонда, вернее он есть, но достаточно небольшой, нет фонда национального благосостояния, нет Центрального банка. Нам никто денег не подкинет и не напечатает. При этом мы все равно создавали этот резерв", — пояснил мэр Москвы.