Дождь наделал дел: в Иркутске подтопило дома и смыло асфальт

В Иркутске срочно эвакуируют жителей подтопленных в результате ливневых дождей домов.
Утро четверга шестеро иркутян, в том числе двое детей, встретили в пунктах временного размещения. Как сообщили в городской администрации, заявки на эвакуацию из затопленных домов и квартир продолжают поступать.
Кроме того, в Иркутске продолжаются локальные отключения электричества - подтоплена подстанция.
Аварийные службы работают в усиленном режиме: откачивают воду с улиц, убирают упавшие деревья. Но, несмотря на усилия коммунальщиков, реки продолжают течь по улицам, местами смывая асфальт:
Напомним, ливень обрушился на столицу Приангарья в ночь на среду. Гидрометцентр прогнозирует, что не прекратиться он и в четверг.
МЧС предупредил жителей о том, что существует вероятность повышения уровня воды в реках на 10-20 см.
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