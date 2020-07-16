Дождь наделал дел: в Иркутске подтопило дома и смыло асфальт

В Иркутске срочно эвакуируют жителей подтопленных в результате ливневых дождей домов.

Утро четверга шестеро иркутян, в том числе двое детей, встретили в пунктах временного размещения. Как сообщили в городской администрации, заявки на эвакуацию из затопленных домов и квартир продолжают поступать.

Кроме того, в Иркутске продолжаются локальные отключения электричества - подтоплена подстанция.

Аварийные службы работают в усиленном режиме: откачивают воду с улиц, убирают упавшие деревья. Но, несмотря на усилия коммунальщиков, реки продолжают течь по улицам, местами смывая асфальт:

Напомним, ливень обрушился на столицу Приангарья в ночь на среду. Гидрометцентр прогнозирует, что не прекратиться он и в четверг.

МЧС предупредил жителей о том, что существует вероятность повышения уровня воды в реках на 10-20 см.