Ливень в Иркутске: затоплены улицы, нарушено электроснабжение

Непредсказуемость летней погоды, которую прогнозировали синоптики на 2020 год, испытали на себе в полной мере жители Иркутска, когда африканская жара вечером 14 июля вдруг сменилась тропическим ливнем с грозой и градом.
"По данным гидрометеорологической службы города за ночь в Иркутске выпало 21 мм осадков. Дождь продолжает идти и, по прогнозу синоптиков, не прекратится до конца дня", - говорит сегодня Вадим Пелих, ио директора МКУ «Безопасный город».
Как следует из сообщения иркутской мэрии, в "боевую" готовность приведены все аварийные службы города:
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.