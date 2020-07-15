Ливень в Иркутске: затоплены улицы, нарушено электроснабжение

Непредсказуемость летней погоды, которую прогнозировали синоптики на 2020 год, испытали на себе в полной мере жители Иркутска, когда африканская жара вечером 14 июля вдруг сменилась тропическим ливнем с грозой и градом.

"По данным гидрометеорологической службы города за ночь в Иркутске выпало 21 мм осадков. Дождь продолжает идти и, по прогнозу синоптиков, не прекратится до конца дня", - говорит сегодня Вадим Пелих, ио директора МКУ «Безопасный город».

Как следует из сообщения иркутской мэрии, в "боевую" готовность приведены все аварийные службы города: