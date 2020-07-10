Свыше 1,8 млн москвичей запросили помощь волонтеров и соцработников

Почти 1,3 миллиона звонков получили сотрудники горячей линии по коронавирусу, организованной в Москве. Большинство звонивших задавали вопросы и хотели получить консультации.

За разъяснениями обратились 65% абонентов. А вот 29% оставили заявки на оказание помощи. 4% уточнили процедуру оформления больничных листов и двум процентам звонивших была нужна психологическая помощь.

"Чаще всего позвонившим на горячую линию требовалась помощь с доставкой продуктов и лекарств: за время пандемии соцработниками выполнено более 133,6 тысячи заявок на доставку продуктов и более 203 тысяч — на доставку лекарств. Наибольшее количество заявок поступило из ВАО — более 72 тысяч, ЮАО — более 70 тысяч и САО — более 66 тысяч. Благодаря слаженной работе сотрудников выполнить заявки удавалось в большинстве случаев в день обращения", — рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

За время эпидемии волонтеры и социальные работники столицы оказали помощь более 1,8 миллиона жителям Москвы. Поступило свыше 500 тысяч заявок, каждая из которых была выполнена.