Депутаты Волгоградской облдумы отказались от ремонта из-за COVID

Депутаты Волгоградской областной думы отказались от ремонта здания. В бюджете сохранилось свыше 33 миллионов рублей.

Эти деньги направят на борьбу с коронавирусом.

"Парламентарии единогласно проголосовали за то, чтобы ассигнования были направлены на сферу здравоохранения, в частности, на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья населения", — сообщает пресс-служба регионального парламента.

В регионе зарегистрировано чуть меньше семи тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 45 местных жителей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за минувшие сутки в России выявлено 6562 новых случая COVID-19. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 700 792 случая заражения коронавирусом.

60% врачей не верят официальной статистике по COVID-19. Таковы итоги опроса. Почти половина респондентов считает, что цифры занижены. В том, что данные завышены, уверены 9% опрошенных.