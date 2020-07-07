60% врачей не верят официальной статистике по коронавирусу

Социологи Фонда общественного мнения и "Левада-центра" провели опрос среди российских врачей, который показал, что большинство из них не верит официальной статистике по COVID-19.

Около 50% врачей считают, что эти цифры занижены. В занижении статистики по заболевшим и умершим уверены, соответственно, 49% и 47% опрошенных.

В том, что официальные данные завышены, уверены 9% и 11%.

В достоверность данных о заразившихся коронавирусной инфекции верят 23% врачей, 21% доверяют информации об умерших.

В опросе приняли участие 502 врача.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что прирост инфицированных коронавирусом в России снижается, а вот количество летальных исходов растет. Так, за минувшие сутки было выявлено 6 368 новых случаев заражения, жертвами инфекции стали 198 человек. За время эпидемии в стране выявлено 694 230 случаев коронавируса.