Число коронавирусных больных в России выросло на 6,5 тысячи человек

Число инфицированных коронавирусом в России выросло на 6 562 человека. Такова статистика за сутки.

Как сообщает оперативный штаб, накануне новых случаев было 6368. Днем ранее сообщалось о приросте в 6611 инфицированных.

За сутки от коронавируса скончались 173 пациента. Накануне их было 198, а еще на день раньше — 135. Всего с начала эпидемии жертвами вируса стали 10 667 человек.

Выздороветь смогли уже 472 511 россиян. Из них за минувшие сутки — 8 631 пациент. Среди новых инфицированных у 27,6% не было внешних проявлений болезни.

Всего в России зарегистрировано 700 792 случая заражения COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже свыше 21,7 миллиона тестов на коронавирус. Только за последние сутки их сделано 253 тысячи. Под наблюдением медиков остаются 275,7 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что гены, вызывающие осложнения при коронавирусе, человек унаследовал от неандертальцев. Больше всего таких генов у жителей Бангладеш, возможно, поэтому именно в этой стране высокий уровень смертности от COVID-19.