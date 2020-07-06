Трое самовыдвиженцев хотят быть губернатором Пермского края

На пост главы Пермского края претендуют уже восемь кандидатов. Все они являются самовыдвиженцами.



Очередное заявление принял местный ЦИК.

"Накануне документы на выдвижение представил Филипп Валерьевич Чернышев в порядке самовыдвижения. Всего документы на выдвижение представили восемь кандидатов. В соответствии с законом в настоящее время по сведениям, представленным каждым кандидатом, будут проводиться проверочные мероприятия", — сообщает пресс-служба региональной ЦИК.

Его конкурентами являются врио губернатора Дмитрий Махонин и исполнительный директор машиностроительного завода имени Дзержинского Павел Панков. Еще пять кандидатов представили политические партии: Евгений Козлов от «Патриотов России», Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ, Александр Репин от «Справедливой России», Андрей Михеев от «Российского объединенного трудового фронта».

Прием заявлений от кандидатов завершен. Всего в губернаторских выборах 2020 года в Пермском крае будут участвовать восемь человек. Досрочные выборы в регионе состоятся 13 сентября.