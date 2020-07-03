Росгвардия задержала обнаженного мужчину

Сотрудники Росгвардии задержали голого мужчину, бегающего по кладбищу Пензы.

Свидетели сообщили о странном мужчине.

"Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в районе одного из кладбищ города бегает обнаженный мужчина", — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Уточняется, что при задержании беглеца вызвали скорую медицинскую помощь. Сотрудники полиции и Росгвардии сопроводили задержанного до больницы.