Сотрудники Росгвардии задержали голого мужчину, бегающего по кладбищу Пензы.
Свидетели сообщили о странном мужчине.
"Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в районе одного из кладбищ города бегает обнаженный мужчина", — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.
Уточняется, что при задержании беглеца вызвали скорую медицинскую помощь. Сотрудники полиции и Росгвардии сопроводили задержанного до больницы.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.