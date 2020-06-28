Президент России призывает начать борьбу с COVID-19, а не рассуждать о его происхождении.
"Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось", — сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Владимира Путина, специалисты могут предполагать и размышлять, а нужно приступать к разработке стратегии по устранению коронавируса.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.