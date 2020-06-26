Коронавирус убил еще 25 москвичей

Жертвами коронавируса стали еще 25 человек. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Стоит отметить, что показатель в два раза превышает смертность, которая была накануне. В четверг сообщалось о 12 летальных исходах.

У всех умерших был лабораторно подтвержден COVID-19, а также диагностирована пневмония. У некоторых были и сопутствующие хронические заболевания, обострившиеся на фоне коронавируса.

Выздороветь за сутки смогли почти две тысячи москвичей.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1997 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144191", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Между тем, ситуация с коронавирусом в мире вновь обостряется. В частности, в Европе снова начало расти количество новых случаев. По данным Всемирной организации здравоохранения, это произошло в 30 странах. Еще в 11 странах ускоренная передача инфекции привела к значительному оживлению пандемии.