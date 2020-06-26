ВОЗ: ситуация с коронавирусом в Европе резко обострилась

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе впервые за несколько месяцев отмечается увеличение числа еженедельных случаев заболевания COVID-19.

"В 30 странах число случаев заболевания увеличилось, а в 11 ускоренная передача инфекции привела к очень значительному оживлению пандемии", — заявил региональный директор ВОЗ в ЕС Ханс Анри Клюге.

В число 11 стран, где отмечено резкое ухудшение эпидобстановки, входят Армения, Швеция, Молдова, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово.