В Московском зоопарке сообщили о появлении на свет детеныша капуцина плаксы.
"Плаксой" маленькую обезьяну называют из-за характерного крика.
"В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы. Приматов называют так из-за специфического крика, похожего на плач ребёнка. Малыш капуцина родился в начале февраля", — рассказали в пресс-службе зоосада.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.