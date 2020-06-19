Представитель экстренных служб Красноярского края сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с места ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске специалистами вывезено уже более сотни тысяч тонн дизельного топлива.
"В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 с начала работ после аварии вывезли 103 тысячи 314 тонн загрязненного грунта, в том числе за минувшие сутки — 3 тысячи 727 тонн", — сказал собеседник агентства.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?