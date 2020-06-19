С места ЧП в Норильске вывезено более ста тысяч тонн "грязного" грунта

Представитель экстренных служб Красноярского края сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с места ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске специалистами вывезено уже более сотни тысяч тонн дизельного топлива.