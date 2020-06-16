Почти 200 человек убил коронавирус за сутки в России

Число инфицированных в России выросло на 8248 человек. Столько россиян за минувшие сутки получили положительные тесты на коронавирус.

Как сообщает оперативный штаб, у 35,8% из них не было внешних проявлений заболевания. Накануне прирост составлял 8246 человек, днем ранее — 8835.

За сутки в стране от коронавируса скончались 193 пациента. Днем ранее их было 143, в воскресенье сообщалось о 119 жертвах. Всего от COVID-19 в России скончались 7 248 человек.

Выздороветь смогли уже 294 306 россиян. Из них за последние сутки — 9 767 пациентов.

В России с начала эпидемии выявлено 545 458 случаев заражения COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже более 15,3 миллиона тестов на коронавирус. Только за последние сутки их сделано 234 тысячи. Под наблюдением медиков остаются 312 тысяч россиян.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 миллионов человек. Жертвами стали более 440 тысяч человек. Лидером по числу летальных исходов остается США. В стране от COVID-19 скончались 118,2 тысячи человек.