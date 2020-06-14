Синоптики рассказали о погоде в Москве на 14 июня

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил агентству РИА "Новости" о возвращении солнца в столицу России. Температура воздуха в столичном регионе сегодня может подниматься до 22-х градусов тепла.