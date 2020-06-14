Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил агентству РИА "Новости" о возвращении солнца в столицу России. Температура воздуха в столичном регионе сегодня может подниматься до 22-х градусов тепла.
"Сегодня в столице будет солнечно, сухо, но прохладно. Мы ожидаем переменную облачность, без осадков, температура максимальная днем в столице — 20-22 градуса, по области от 18 до 23", — сказал Синенков.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.