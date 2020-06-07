Впервые в Подмосковье количество выписавшихся пациентов превысило число госпитализированных людей. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.
"В Подмосковье впервые с начала пандемии коронавируса количество выписавшихся из больниц превысило число госпитализированных. Это позволило открыть МФЦ, парикмахерские и бани", — пояснил чиновник.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.