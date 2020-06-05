Минэнерго РФ сообщило о составлении предварительного плана по очистке территории под Норильском после разлива топлива. Уточнения будут готовы после обследования места происшествия.
"Составлен предварительный план по очистке загрязненных территорий. Уточненная дорожная карта будет составлена после завершения обследования места ликвидации последствий", — отмечает ведомство.
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