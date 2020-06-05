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Минэнерго составляет план по устранению последствий ЧС под Норильском

Россия » Сибирь » Красноярск

Минэнерго РФ сообщило о составлении предварительного плана по очистке территории под Норильском после разлива топлива. Уточнения будут готовы после обследования места происшествия.

"Составлен предварительный план по очистке загрязненных территорий. Уточненная дорожная карта будет составлена после завершения обследования места ликвидации последствий", — отмечает ведомство.

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