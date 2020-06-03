В пресс-службе Минприроды России сообщили о возможности бесплатного посещения российских заповедников врачами и их семьями.

"Мы разделяем чувства признательности и уважения к людям, находящимся на передовой борьбы с вирусом. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, присоединяясь к проекту "Спасибо врачам", приглашает работников учреждений здравоохранения посетить на безвозмездной основе объекты туристской инфраструктуры особо охраняемых природных территорий федерального значения, подведомственных министерству", — приводятся в сообщении слова главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина.