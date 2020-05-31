Пресс-служба столичного главка МЧС сообщила о том, что в Москве с начала 2020 года пожарные спасли более 400 человек.
"Только с начала 2020 года в столице на пожарах спасены более 400 человек, а из опасных для жизни зон эвакуированы более 7600 граждан", — говорится в сообщении.
31 мая принято считать официальным праздником московских пожарных. В этом году пожарной охране исполняется 216 лет.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.