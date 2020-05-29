Более 170 россиян скончались от коронавируса за сутки

Жертвами коронавируса в России за сутки стали 174 человека. С начала эпидемии их уже 4142 человека.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в стране выявлен 8371 новый случай коронавируса. Медики отмечают, что у 42,5% пациентов не было внешних симптомов заболевания. Сутками ранее в России было 8338 новых заболевших, а летальных исходов — 161.