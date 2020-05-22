Московским молодоженам приходили штрафы после того, как они выходили на балкон полюбоваться закатами. По жалобе москвичей проводится проверка.
"Штрафы были выписаны за то, что они покидали жилое помещение, несколько таких случаев зафиксировано. В Главконтроле на рассмотрении находятся жалобы супругов, сейчас разбираемся с представленными доводами, изложенными в обращениях. Если будет подтверждено, что штрафы необоснованные, то они будут отменены", — сказал РИА "Новости" начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
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