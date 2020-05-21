Челябинские "Магниты" и "Spar" были уличены в завышении цен на гречку

В "Магните" и "Spar" в Челябинской области завышали цену на гречку "Увелка". В этом их уличила федеральная монопольная служба. Известно, что цены на крупу выросли только в некоторых магазинах, где и был произведен данный товар.

Гречка в "Магните" стоила 139,90 рублей, а в Spar — 175,99 рублей. В то время, как в других городских магазинах тот же товар стоит от 80 до 90 рублей.

В "ФАС" рассказали о внеплановой проверке из-за большого количества жалоб жителей. Многие думали, что повышение цен связано с высоким спросом на фоне коронавируса.