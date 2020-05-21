В Подмосковье создали онлайн-калькулятор для расчета доплат медикам

В Московской области заработал онлайн-калькулятор, который поможет медикам узнать о своих надбавках за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.

С помощью нового сервиса на портале "Госуслуг" медики смогут самостоятельно рассчитать надбавки к зарплате по президентской, федеральной и региональной программе.

Медики с учетной записью ЕСИА смогут узнать всю информацию о выплатах, а также ее распечатать. Учетную запись можно получить, пройдя регистрацию на портале "Госуслуги".