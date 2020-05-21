Источник, близкий к правительству РФ сообщил порталу "Известия" о том, что безработных россиян могут привлечь к работе на стройку и благоустройство в национальные проекты "Жилье" и "Городская среда".
"Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься, лишь бы деньги платили. Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек", — заявил собеседник агентства.
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