Названы главные задачи Су-57

Разрешение особых задач по защите воздушного пространства - основная задача нового российского истребителя Су-57. Об этом сообщил летчик-испытатель ПАО "Сухой" Роман Кондратьев, передает "Звезда".

"Этот самолет не всегда может быть "стелс". Малозаметность нужна для узких задач, например для прорыва ПВО, когда нужно уничтожить цель на территории противника, или для других особых задач по защите воздушного пространства", - заявил летчик.

Он добавил, что Су-57 может также применяться как ударный самолет.

После присоединения на внешнюю подвеску топливных баков и вооружения самолет становится более заметным для радиолокаторов, отмечает летчик. После выполнения боевой задачи его эффективная поверхность рассеяния, говорит он.

Су-57 - перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Самолет создан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. В июне замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что Минобороны ожидает первую партию серийных самолетов Су-57 в 2019 году.