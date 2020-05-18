В Челябинской области медикам больницы отменили выплаты, обещанные президентом, из-за повышения оклада. В Еткульский районный суд поступил коллективный иск от медицинских работников.

"По сути, мы не потеряли в деньгах, нам подняли оклад и тут же отменили доплаты, — сообщил представитель трудового коллектива больницы. — В законе эти выплаты отмечены в качестве рекомендации, но наш главный врач воспользовался этим и отменил, хотя в других территориях, например, в Копейске их не отменяли. Есть судебная практика: в Троицке, Южноуральске, где врачи через суд возвращали отменные доплаты. Это 10-15% от оклада в зависимости от выслуги. Это существенно. Но у нашего главврача на все ответ: денег нет", — сообщил представитель коллектива больницы.