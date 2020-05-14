Российские авиапассажиры будут сидеть на дистанции друг от друга

В проекте методических указаний Росавиации сообщается о том, что после первого этапа снятия ограничительных мер, которые были введены из-за коронавирусной пандемии, пассажиры российских авиарейсов будут рассаживаться в салоне с соблюдением безопасной дистанции.