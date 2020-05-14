В проекте методических указаний Росавиации сообщается о том, что после первого этапа снятия ограничительных мер, которые были введены из-за коронавирусной пандемии, пассажиры российских авиарейсов будут рассаживаться в салоне с соблюдением безопасной дистанции.
"Посадка пассажиров на борту производится с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по три в ряд — не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд — в шахматном порядке", — говорится в проекте.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".