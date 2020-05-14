Бастрыкин поставил на контроль загадочную смерть мальчиков на Чукотке

На сайте СК РФ сообщается о том, что глава следственного комитета Александр Бастрыкин будет контролировать расследование дела о смерти двоих детей на Чукотке.

Известно, что два мальчика шести и семи лет во вторник вышли из дома на прогулку, после чего пропали. На их поиски были отправлены волонтеры и полиция, детей обнаружили мертвыми.

Представитель регионального СУ СК РФ сообщил агентству РИА "Новости" о том, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.