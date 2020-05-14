На сайте СК РФ сообщается о том, что глава следственного комитета Александр Бастрыкин будет контролировать расследование дела о смерти двоих детей на Чукотке.
Известно, что два мальчика шести и семи лет во вторник вышли из дома на прогулку, после чего пропали. На их поиски были отправлены волонтеры и полиция, детей обнаружили мертвыми.
Представитель регионального СУ СК РФ сообщил агентству РИА "Новости" о том, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.
"Глава СК поручил руководству регионального следственного управления тщательно установить все обстоятельства произошедшего и причастных к гибели детей, а также выяснить причины и условия, приведшие к трагедии. Ход и результаты расследования поставлены Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении.
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