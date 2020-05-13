Директор климатической программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин рассказал об участившихся природных аномалиях на территории России. По его словам, они будут происходить из года в год, передает телеканал "360".
"Россию теперь каждый год ожидает большее количество всевозможных аномальных явлений как по температуре, так и по осадкам, ветрам. Каждый год, не этот конкретно, а каждый год. Конечно, говоря о каком-то годе, более правильно было бы сказать, что будущие 20 лет их будет значительно больше, чем в предыдущие 20 лет. Вот это будет научно строго", — пояснил Кокорин.
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