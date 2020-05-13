Климатолог пообещал России ежегодные аномалии

Директор климатической программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин рассказал об участившихся природных аномалиях на территории России. По его словам, они будут происходить из года в год, передает телеканал "360".