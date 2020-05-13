Пресс-служба учреждения "Центроспас-Югория" сообщает о поисках мальчика, который исчез после падения в реку с велосипедом. Происшествие было зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе.
"Спасатели выезжали по сообщению: оказать содействие в поиске мальчика 2013 года рождения, который, катаясь на велосипеде, упал в воду реки Казым в районе речного вокзала, и его унесло течением, местонахождение несовершеннолетнего не установлено. Поиски продолжаются", — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что спасатели обследовали уже 1000 квадратных метров дна реки, а также 10 километров окружающей местности. В процессе поисков был обнаружен только велосипед ребенка.
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