Метро Москвы откроет 48 станций, ранее закрытых из-за коронавируса

Пресс-служба столичного транспортного департамента сообщила о том, что работа 48-ми закрытых станций московского метрополитена возобновят свою работу.

Ранее сообщалось о закрытии 78-ми станций метро Москвы для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.