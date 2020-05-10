Пресс-служба столичного транспортного департамента сообщила о том, что работа 48-ми закрытых станций московского метрополитена возобновят свою работу.
Ранее сообщалось о закрытии 78-ми станций метро Москвы для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.
"С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, — в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысячи человек в сутки", — цитируют в пресс-службе слова руководителя департамента Максима Ликсутова.
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