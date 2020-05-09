Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил агентству РИА "Новости" о том, что на экранах метро столицы покажут не только чать воздушного парада, но и салют в прямом эфире.
"К 75-летию Великой Победы мы совместно с телеканалом "Москва 24" подготовили обширную праздничную программу, которую будем транслировать на экранах в метро. Среди множества мероприятий пассажиры метро в прямом эфире увидят пролёт самолётов над Москвой, а вечером — салют. Кроме того, будет показана цветная копия парада 1945-го года", — сообщил Ликсутов.
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