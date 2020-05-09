В Москве пассажиры метрополитена увидят салют

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил агентству РИА "Новости" о том, что на экранах метро столицы покажут не только чать воздушного парада, но и салют в прямом эфире.