В Москве продолжат строительство храмов РПЦ

Сайт РПЦ со со ссылкой на куратора программы строительства православных храмов в Москве депутата Госдумы Владимира Ресина сообщил о возобновлении строительства храмов в Восточном и Юго-Западных районах Москвы с 12 мая.