Сайт РПЦ со со ссылкой на куратора программы строительства православных храмов в Москве депутата Госдумы Владимира Ресина сообщил о возобновлении строительства храмов в Восточном и Юго-Западных районах Москвы с 12 мая.
"С 12 числа все наши строители начинают работать на всех объектах (программы строительства православных храмов в Москве — Прим. ред.). В графики департамента строительства города Москвы наши работы включены. Задача — в ближайшие дни обеспечить максимальную мобилизацию сил на всех стройках", — сказал Ресин.
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