Почти половина новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет. Всего за сутки в столице зарегистрировано 6703 новых случая.
Как сообщает оперативный штаб, пожилых пациентов не так много:
🔹 37,9% — от 18 до 45 лет;
🔹 36,5% — от 46 до 65 лет;
🔹 11,8% — от 66 до 79 лет;
🔹 7% — старше 80 лет;
🔹 6,8% — дети.
С начала эпидемии в Москве коронавирус диагностирован у 92 676 человек. В России — 177 160 случаев заболевания. Из них за последние сутки — 11 231 человек.
За 24 часа от коронавируса вылечились 769 жителей Москвы. Общее количество москвичей, которые смогли победить болезнь, составляет 9227 человека.
За последние сутки от COVID-19 скончались 39 человек в Москве. В России — 88 человек, с начала эпидемии — 1625.
Между тем в Москве еще на месяц продлили ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов. Это должно задержать распространение коронавируса. Специалисты ежедневно обрабатывают дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки, протирают ручки дверей, поручни и перила, кнопки вызова лифта, выключатели, почтовые ящики, подоконники.
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