Больше 6,7 тысячи москвичей заболели коронавирусом

Почти половина новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет. Всего за сутки в столице зарегистрировано 6703 новых случая.

Как сообщает оперативный штаб, пожилых пациентов не так много:

🔹 37,9% — от 18 до 45 лет;

🔹 36,5% — от 46 до 65 лет;

🔹 11,8% — от 66 до 79 лет;

🔹 7% — старше 80 лет;

🔹 6,8% — дети.

С начала эпидемии в Москве коронавирус диагностирован у 92 676 человек. В России — 177 160 случаев заболевания. Из них за последние сутки — 11 231 человек.

За 24 часа от коронавируса вылечились 769 жителей Москвы. Общее количество москвичей, которые смогли победить болезнь, составляет 9227 человека.

За последние сутки от COVID-19 скончались 39 человек в Москве. В России — 88 человек, с начала эпидемии — 1625.

Между тем в Москве еще на месяц продлили ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов. Это должно задержать распространение коронавируса. Специалисты ежедневно обрабатывают дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки, протирают ручки дверей, поручни и перила, кнопки вызова лифта, выключатели, почтовые ящики, подоконники.