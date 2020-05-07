Жизни 39 человек унес коронавирус в Москве

Еще 39 москвичей стали жертвами коронавируса. Они скончались за минувшие сутки.

Как сообщает оперативный штаб, у всех пациентов были положительные тесты на COVID-19, диагностирована пневмония и сопутствующие хронические заболевания.

В Коммунарке почти 60% пациентов находятся в тяжелом состоянии.

"Всего на лечении 419 человек. Внебольничная пневмония наблюдается у 417 пациентов, коронавирус — у 252. Порядка 60% пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 7% — в крайне тяжёлом, 33% — в состоянии средней тяжести", — написал на своей странице в социальной сети главный врач медучреждения Денис Проценко.

По его данным, в реанимации остаются 58 человек, большинство из которых старше 60 лет. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 34 пациента.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве донорам плазмы крови будут оплачивать проезд на такси. Речь идет о тех, кто уже переболел коронавирусом, и в чьей крови обнаружены антитела, которые могут помочь еще больным пациентам.