Отрицательные тесты после лечения от коронавируса в Москве получили 769 человек. Оперативный штаб приводит статистику за сутки.
Ранее у всех этих пациентов был официально подтвержден COVID-19.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 769 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 9227", — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Между тем, в Филатовской больнице на лечении остаются 942 коронавирусных больных. Как написал на своей странице в социальной сети главный врач медучреждения Валерий Вечорко, из них 100 пациентов — беременные. В реанимации и интенсивной терапии находятся 159 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 66 пациентов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за сутки в Москве скончались 39 человек. Все они имели положительные тесты на коронавирус.
В Коммунарке на лечении находятся 252 коронавирусных пациента. Из них 60% в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 24 человека.
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