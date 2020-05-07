Больше 9 тысяч москвичей вылечились от коронавируса

Отрицательные тесты после лечения от коронавируса в Москве получили 769 человек. Оперативный штаб приводит статистику за сутки.

Ранее у всех этих пациентов был официально подтвержден COVID-19.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 769 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 9227", — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Между тем, в Филатовской больнице на лечении остаются 942 коронавирусных больных. Как написал на своей странице в социальной сети главный врач медучреждения Валерий Вечорко, из них 100 пациентов — беременные. В реанимации и интенсивной терапии находятся 159 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 66 пациентов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за сутки в Москве скончались 39 человек. Все они имели положительные тесты на коронавирус.

В Коммунарке на лечении находятся 252 коронавирусных пациента. Из них 60% в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 24 человека.