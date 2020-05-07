Новый антирекорд: больше 11 тысяч новых случаев коронавируса в России

Новый антирекорд поставлен в России за минувшие сутки. Положительные тесты на коронавирус получили ее 11 231 человек.

Новые случаи есть почти во всех регионах страны, сообщает оперативный штаб. Почти половина из них — 48,7% — не имели внешних симптомов болезни.

За сутки скончались 88 человек. Из них 39 — в Москве. Общее число летальных исходов от коронавируса в России достигло отметки в 1625 человек.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 177 160 случаев заболевания. Победить вирус смогли 23 803 пациента. Из них за сутки — 2476 человек.

За минувшие сутки в России проведено 169 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии — более 4,8 миллиона. Как сообщает Роспотребнадзор, под наблюдением медиков остаются 231 тысяча человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Коммунарке на лечении находится 419 человек. За сутки в больницу поступило 23 пациента. Как написал на своей странице в социальной сети главврач медучреждения Денис Проценко, у большинства пациентов диагностирована пневмония, около 50% пациентов получают кислородную поддержку. У 252 человек выявлен COVID-19.