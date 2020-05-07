Правительство Магаданской области сообщило о том, что медикам региона, которые работают с больными коронавирусом будут делать надбавки к зарплате.
"Первые надбавки к заработной плате перечислены сотрудникам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией Магаданской областной больницы. В остальных организациях выплаты за апрель планируют перечислить в сроки выплаты заработной платы — до 15 мая. Выплаты стимулирующего характера будут производиться за фактически отработанное в течение месяца время, все средства дойдут до получателей", — говорится в сообщении.
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