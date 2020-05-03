На официальном сайте мэра Москвы сообщается о том, что голосовой помощник столичного контакт-центра будет помогать горожанам в вопросах оформления цифровых пропусков.
"Чтобы получить консультацию, жителям не обязательно ждать ответа оператора — голосовой помощник гораздо быстрее подскажет, как оформить или продлить пропуск, поможет заполнить шаблон для получения пропуска по СМС и ответит на другие типовые вопросы", — приводятся на сайте слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.