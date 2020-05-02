Со следующей недели пассажиры столичного метро смогут купить медицинские маски прямо на станциях метрополитена.

Продажу средств индивидуальной защиты будут осуществлять кассы или ларьки метро. Об этом рассказал руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

"В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур", — пояснил Ликсутов.