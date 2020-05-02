Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Новости Все >
Источник Правда.Ру

На станциях метро в Москве начнут продавать медицинские маски

Россия » Центр » Москва

Со следующей недели пассажиры столичного метро смогут купить медицинские маски прямо на станциях метрополитена.

Продажу средств индивидуальной защиты будут осуществлять кассы или ларьки метро. Об этом рассказал руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

"В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур", — пояснил Ликсутов.

метро москва максим ликсутов медицинские маски
Последние материалы
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Более сотни москвичей были покусаны клещами
Большинство результатов лабораторных тестов на COVID-19 ложные
В Подмосковье людей без масок будут штрафовать на 4 тысячи рублей
Жив, цел, здоров: опубликовано видео с Ким Чен Ыном
Сенатор предположил открытие черноморских курортов в сентябре
В Берлине возложили венки по случаю 75-летия капитуляции вермахта
Московский рыбак самоизолировался в реке
Глава Минспорта назвал условие для возобновления РПЛ
Как правильно делать маникюр и педикюр в домашних условиях
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Евросоюз
Александр Рар: Меркель сделала "интересное заявление" о санкциях против РФ
Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Олег Шабров: сейчас трудно дать однозначный прогноз
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Попова: до марта в России не было коронавируса
Кравчук обвинил Порошенко во всех бедах украинского народа
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
"Шестая" колонна России гораздо влиятельней и опасней "пятой"
Александр Рар: Меркель сделала "интересное заявление" о санкциях против РФ
Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
Песков: власти поддержат всех без исключения
В МЧС назвали необходимые при госпитализации вещи
Почему разваливается атомная энергетика Украины
В Японии открыли новый способ лечения шизофрении
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ