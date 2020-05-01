Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Названы регионы с наибольшим количеством новых случаев

Россия

Москва, Московская область и Санкт-Петербург остаются антилидерами по количеству суточных заболевших. За сутки в России прибавилось 7933 пациента с диагнозом "коронавирус".

На столицу приходится 46% от общего числа, что составляет 3561 человек. В Подмосковье 797 новых случаев, в городе на Неве — 349.

В число антилидеров среди регионов попала Свердловская область, где за сутки диагноз "коронавирус" поставили 232 пациентам. В Нижегородской области прирост составил 179 человек, в Дагестане — 164.

Новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах России. Меньше всего их — по одному новому инфицированному — в Ненецком автономном округе, республике Алтай и Сахалинской области.

 

🔸 Москва — 3561

🔸 Московская область — 797

🔸 Санкт-Петербург — 349

🔸 Свердловская область — 232

🔸 Нижегородская область — 179

🔸 Республика Дагестан — 164

🔸 Калужская область — 121

🔸 Ставропольский край — 89

🔸 Брянская область — 88

🔸 Мурманская область — 86

🔸 Ростовская область — 83

🔸 Тульская область — 82

🔸 Республика Башкортостан — 77

🔸 Республика Северная Осетия — 73

🔸 Республика Татарстан — 71

🔸 Курская область — 66

🔸 Краснодарский край — 66

🔸 Ярославская область — 64

🔸 Тамбовская область — 63

🔸 Новосибирская область — 55

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 51

🔸 Оренбургская область — 49

🔸 Саратовская область — 49

🔸 Красноярский край — 48

🔸 Республика Ингушетия — 47

🔸 Владимирская область — 46

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 46

🔸 Ивановская область — 44

🔸 Ленинградская область — 44

🔸 Пензенская область — 44

🔸 Челябинская область — 44

🔸 Рязанская область — 43

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 43

🔸 Волгоградская область — 42

🔸 Чувашская Республика — 41

🔸 Алтайский край — 41

🔸 Республика Калмыкия — 39

🔸 Орловская область — 37

🔸 Калининградская область — 37

🔸 Воронежская область — 36

🔸 Липецкая область — 31

🔸 Республика Марий Эл — 31

🔸 Республика Мордовия — 30

🔸 Хабаровский край — 30

🔸 Тверская область — 29

🔸 Белгородская область — 28

🔸 Республика Коми — 28

🔸 Приморский край — 27

🔸 Смоленская область — 26

🔸 Республика Бурятия — 26

🔸 Самарская область — 25

🔸 Республика Хакасия — 25

🔸 Пермский край — 24

🔸 Ульяновская область — 23

🔸 Республика Саха (Якутия) — 22

🔸 Забайкальский край — 20

🔸 Чеченская Республика — 19

🔸 Астраханская область — 19

🔸 Новгородская область — 18

🔸 Кировская область — 18

🔸 Ханты-Мансийский АО — 18

🔸 Иркутская область — 18

🔸 Костромская область — 16

🔸 Камчатский край — 16

🔸 Архангельская область — 15

🔸 Вологодская область — 11

🔸 Амурская область — 11

🔸 Омская область — 10

🔸 Удмуртская Республика — 9

🔸 Магаданская область — 9

🔸 Республика Карелия — 8

🔸 Томская область — 8

🔸 Тюменская область — 7

🔸 Еврейская АО — 7

🔸 г. Севастополь — 7

🔸 Республика Тыва — 6

🔸 Курганская область — 5

🔸 Псковская область — 4

🔸 Республика Крым — 3

🔸 Республика Адыгея — 2

🔸 Кемеровская область — 2

🔸 Чукотский АО — 2

🔸 Ненецкий АО — 1

🔸 Республика Алтай — 1

🔸 Сахалинская область — 1

Темы россия регионы коронавирус оперативный штаб
Новости Все >
В чемпионате Белоруссии по футболу стартует седьмой тур
Жители Подмосковья выбрали участки дорог для замены освещения
Надежда Бабкина вылечилась от коронавируса
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В Москве коронавирусом больны более 57 тысяч человек
"Авангард" объявил об уходе десяти хоккеистов, "Автомобилист" - семи
Военные в Новосибирской области получат новые “Линзы”
Психолог Михаил Хорс рассказал о плюсах и минусах онлайн-консультаций
Собянин поздравил москвичей с Первомаем
В Пензенской области ввели обязательный масочный режим
Последние материалы
Военные помогут в борьбе с лесными пожарами в Туве
В чемпионате Белоруссии по футболу стартует седьмой тур
Жители Подмосковья выбрали участки дорог для замены освещения
Надежда Бабкина вылечилась от коронавируса
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В Москве коронавирусом больны более 57 тысяч человек
"Авангард" объявил об уходе десяти хоккеистов, "Автомобилист" - семи
Военные в Новосибирской области получат новые “Линзы”
Психолог Михаил Хорс рассказал о плюсах и минусах онлайн-консультаций
Собянин поздравил москвичей с Первомаем
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Новости Украины
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Любовь Степушова Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Диетолог назвала гречку "пустой едой"
Главреда "Эха Москвы" обвиняют в сексуальных домогательствах
Ушла из жизни солистка легендарного "Фристайла"
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Почему Путин издевается над россиянами?
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ