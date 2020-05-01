Москва, Московская область и Санкт-Петербург остаются антилидерами по количеству суточных заболевших. За сутки в России прибавилось 7933 пациента с диагнозом "коронавирус".
На столицу приходится 46% от общего числа, что составляет 3561 человек. В Подмосковье 797 новых случаев, в городе на Неве — 349.
В число антилидеров среди регионов попала Свердловская область, где за сутки диагноз "коронавирус" поставили 232 пациентам. В Нижегородской области прирост составил 179 человек, в Дагестане — 164.
Новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах России. Меньше всего их — по одному новому инфицированному — в Ненецком автономном округе, республике Алтай и Сахалинской области.
🔸 Москва — 3561
🔸 Московская область — 797
🔸 Санкт-Петербург — 349
🔸 Свердловская область — 232
🔸 Нижегородская область — 179
🔸 Республика Дагестан — 164
🔸 Калужская область — 121
🔸 Ставропольский край — 89
🔸 Брянская область — 88
🔸 Мурманская область — 86
🔸 Ростовская область — 83
🔸 Тульская область — 82
🔸 Республика Башкортостан — 77
🔸 Республика Северная Осетия — 73
🔸 Республика Татарстан — 71
🔸 Курская область — 66
🔸 Краснодарский край — 66
🔸 Ярославская область — 64
🔸 Тамбовская область — 63
🔸 Новосибирская область — 55
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 51
🔸 Оренбургская область — 49
🔸 Саратовская область — 49
🔸 Красноярский край — 48
🔸 Республика Ингушетия — 47
🔸 Владимирская область — 46
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 46
🔸 Ивановская область — 44
🔸 Ленинградская область — 44
🔸 Пензенская область — 44
🔸 Челябинская область — 44
🔸 Рязанская область — 43
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 43
🔸 Волгоградская область — 42
🔸 Чувашская Республика — 41
🔸 Алтайский край — 41
🔸 Республика Калмыкия — 39
🔸 Орловская область — 37
🔸 Калининградская область — 37
🔸 Воронежская область — 36
🔸 Липецкая область — 31
🔸 Республика Марий Эл — 31
🔸 Республика Мордовия — 30
🔸 Хабаровский край — 30
🔸 Тверская область — 29
🔸 Белгородская область — 28
🔸 Республика Коми — 28
🔸 Приморский край — 27
🔸 Смоленская область — 26
🔸 Республика Бурятия — 26
🔸 Самарская область — 25
🔸 Республика Хакасия — 25
🔸 Пермский край — 24
🔸 Ульяновская область — 23
🔸 Республика Саха (Якутия) — 22
🔸 Забайкальский край — 20
🔸 Чеченская Республика — 19
🔸 Астраханская область — 19
🔸 Новгородская область — 18
🔸 Кировская область — 18
🔸 Ханты-Мансийский АО — 18
🔸 Иркутская область — 18
🔸 Костромская область — 16
🔸 Камчатский край — 16
🔸 Архангельская область — 15
🔸 Вологодская область — 11
🔸 Амурская область — 11
🔸 Омская область — 10
🔸 Удмуртская Республика — 9
🔸 Магаданская область — 9
🔸 Республика Карелия — 8
🔸 Томская область — 8
🔸 Тюменская область — 7
🔸 Еврейская АО — 7
🔸 г. Севастополь — 7
🔸 Республика Тыва — 6
🔸 Курганская область — 5
🔸 Псковская область — 4
🔸 Республика Крым — 3
🔸 Республика Адыгея — 2
🔸 Кемеровская область — 2
🔸 Чукотский АО — 2
🔸 Ненецкий АО — 1
🔸 Республика Алтай — 1
🔸 Сахалинская область — 1
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.