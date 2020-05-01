Названы регионы с наибольшим количеством новых случаев

Москва, Московская область и Санкт-Петербург остаются антилидерами по количеству суточных заболевших. За сутки в России прибавилось 7933 пациента с диагнозом "коронавирус".

На столицу приходится 46% от общего числа, что составляет 3561 человек. В Подмосковье 797 новых случаев, в городе на Неве — 349.

В число антилидеров среди регионов попала Свердловская область, где за сутки диагноз "коронавирус" поставили 232 пациентам. В Нижегородской области прирост составил 179 человек, в Дагестане — 164.

Новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах России. Меньше всего их — по одному новому инфицированному — в Ненецком автономном округе, республике Алтай и Сахалинской области.

🔸 Москва — 3561

🔸 Московская область — 797

🔸 Санкт-Петербург — 349

🔸 Свердловская область — 232

🔸 Нижегородская область — 179

🔸 Республика Дагестан — 164

🔸 Калужская область — 121

🔸 Ставропольский край — 89

🔸 Брянская область — 88

🔸 Мурманская область — 86

🔸 Ростовская область — 83

🔸 Тульская область — 82

🔸 Республика Башкортостан — 77

🔸 Республика Северная Осетия — 73

🔸 Республика Татарстан — 71

🔸 Курская область — 66

🔸 Краснодарский край — 66

🔸 Ярославская область — 64

🔸 Тамбовская область — 63

🔸 Новосибирская область — 55

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 51

🔸 Оренбургская область — 49

🔸 Саратовская область — 49

🔸 Красноярский край — 48

🔸 Республика Ингушетия — 47

🔸 Владимирская область — 46

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 46

🔸 Ивановская область — 44

🔸 Ленинградская область — 44

🔸 Пензенская область — 44

🔸 Челябинская область — 44

🔸 Рязанская область — 43

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 43

🔸 Волгоградская область — 42

🔸 Чувашская Республика — 41

🔸 Алтайский край — 41

🔸 Республика Калмыкия — 39

🔸 Орловская область — 37

🔸 Калининградская область — 37

🔸 Воронежская область — 36

🔸 Липецкая область — 31

🔸 Республика Марий Эл — 31

🔸 Республика Мордовия — 30

🔸 Хабаровский край — 30

🔸 Тверская область — 29

🔸 Белгородская область — 28

🔸 Республика Коми — 28

🔸 Приморский край — 27

🔸 Смоленская область — 26

🔸 Республика Бурятия — 26

🔸 Самарская область — 25

🔸 Республика Хакасия — 25

🔸 Пермский край — 24

🔸 Ульяновская область — 23

🔸 Республика Саха (Якутия) — 22

🔸 Забайкальский край — 20

🔸 Чеченская Республика — 19

🔸 Астраханская область — 19

🔸 Новгородская область — 18

🔸 Кировская область — 18

🔸 Ханты-Мансийский АО — 18

🔸 Иркутская область — 18

🔸 Костромская область — 16

🔸 Камчатский край — 16

🔸 Архангельская область — 15

🔸 Вологодская область — 11

🔸 Амурская область — 11

🔸 Омская область — 10

🔸 Удмуртская Республика — 9

🔸 Магаданская область — 9

🔸 Республика Карелия — 8

🔸 Томская область — 8

🔸 Тюменская область — 7

🔸 Еврейская АО — 7

🔸 г. Севастополь — 7

🔸 Республика Тыва — 6

🔸 Курганская область — 5

🔸 Псковская область — 4

🔸 Республика Крым — 3

🔸 Республика Адыгея — 2

🔸 Кемеровская область — 2

🔸 Чукотский АО — 2

🔸 Ненецкий АО — 1

🔸 Республика Алтай — 1

🔸 Сахалинская область — 1