Коронавирус в России: 7933 новых случая

Новый антирекорд поставлен в России по числу новых заболевших. За сутки в стране выявлено 7933 случая заражения коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб, днем ранее этот показатель составлял 7099 случаев, то есть инфекция активно распространяется: прирост день ко дню составил 834 человека.

За последние 24 часа в России от коронавируса скончались 96 пациентов. Днем ранее этот показатель был выше на 5 человек. Всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 1169 человек.

Как отмечают врачи, у 44,5% новых инфицированных внешних признаков заболевания не было. Новые случаи выявлены в каждом регионе страны.

За сутки от болезни вылечились 1601 человек, с начала эпидемии — 13 220 человек.

Всего в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 3,7 миллиона тестов на коронавирус, из них за последние сутки — 225 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 211 тысяч человек.

Напомним, что в России режим самоизоляции продлен до 11 мая включительно. Россиянам рекомендуют провести майские праздники дома. В противном случае стране грозит резкий всплеск заболеваемости, который не позволит снять ограничительные меры.