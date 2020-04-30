Синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 мая

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству РИА "Новости" о том, что на 9 мая в Москве погода будет не жаркой, возможен ветер и небольшой дождь.

"В среднем температура будет около климатической нормы, около средних многолетних значений. При переменной облачности в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди. Довольно неприятный северо-западный ветер, 5-10 метров в секунду", — рассказал Леус.

По словам метеоролога, днем в столице будет около 15 градусов тепла, а ночью температура опустится до 5-7 градусов.