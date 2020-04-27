Путин не поддержал ужесточение ответственности за пожары

За лесные пожары во многих странах мира грозит серьезная ответственность, вплоть до лишения свободы. Однако Россия этот опыт перенимать не намерена.

Свое отношение к ужесточению санкций к тем, кто виновен в возникновении лесных пожаров, высказал Владимир Путин.

"Что касается усиления санкций… Конечно, нужно смотреть за реалиями, но сразу хочу сказать свое отношение к этому делу — постоянное повышение ответственности далеко не всегда ведет к изменению ситуации по существу. Что касается тех, кто совершает такие правонарушения для того, чтобы прикрыть другие правонарушения, например, незаконную вырубку леса, — сомнений нет, я полностью с этим согласен", — пояснил президент России в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

На этом же совещании глава государства подчеркнул важность оперативной помощи тем, кто пострадал от стихийных бедствий. В частности, речь идет о семьях, которые лишились дома из-за паводков или лесных пожаров. По поручению Владимира Путина, "финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно".