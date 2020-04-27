Путин: пострадавшие от стихийных действий должны сразу получить помощь

Незамедлительную помощь будут получать жители России, пострадавшие от стихийных бедствий. Такое поручение дал Владимир Путин.

Сегодня под председательством президента России состоялось совещание о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

"Конечно, под особый контроль следует брать все случаи, когда семьи, граждане потеряли имущество, жилье, остались без самого необходимого. Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно", — подчеркнул глава государства.

Также граждан необходимо оперативно и своевременно оповещать о возможных угрозах паводков или лесных пожаров. Этот вопрос президент отметил как "особый".

Спасатели, помогая людям, должны также помнить о профилактике коронавируса

Кроме того, Владимир Путин призвал спасателей максимально внимательно относиться к вопросам безопасности на фоне ситуации с коронавирусом.

"Знаю, что наши спасатели работают профессионально, мужественно, если нужно, смело, готовы выполнить свой долг в любых условиях, если нужно, пойдут на риск ради других. Но сейчас они сами также обязаны строго соблюдать профилактические меры", — напомнил президент

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по поручению Путина регионам России выделят дополнительно 200 миллиардов рублей. Деньги должны поступить до 15 мая. На эти средства региональные власти окажут точечную помощь жителям и предприятиям.