Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург остаются антилидерами по количеству новых инфицированных. Заболевание выявлено у жителей 81 региона страны.
Как сообщает оперативный штаб, в столице за сутки диагноз "коронавирус" получили 1959 человек. В Подмосковье их число составляет 688 человек, в Санкт-Петербурге — 191. Среди регионов "лидирует" Мурманская область: за последние 24 часа в регионе подхватили коронавирус 97 местных жителей.
Всего в России зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом. Из них за последние сутки — 4774.
🔸 Москва — 1959
🔸 Московская область — 688
🔸 Санкт-Петербург — 191
🔸 Мурманская область — 97
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 94
🔸 Нижегородская область — 73
🔸 Ростовская область — 71
🔸 Ярославская область — 65
🔸 Брянская область — 60
🔸 Краснодарский край — 58
🔸 Республика Татарстан — 57
🔸 Ставропольский край — 55
🔸 Калужская область — 53
🔸 Владимирская область — 46
🔸 Чувашская Республика — 43
🔸 Ленинградская область — 39
🔸 Республика Ингушетия — 39
🔸 Саратовская область — 39
🔸 Хабаровский край — 38
🔸 Рязанская область — 37
🔸 Республика Дагестан — 37
🔸 Красноярский край — 35
🔸 Белгородская область — 32
🔸 Курская область — 32
🔸 Ульяновская область — 32
🔸 Республика Северная Осетия — 31
🔸 Республика Мордовия — 28
🔸 Свердловская область — 28
🔸 Тверская область — 27
🔸 Республика Башкортостан — 26
🔸 Самарская область — 26
🔸 Воронежская область — 25
🔸 Липецкая область — 25
🔸 Тульская область — 25
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 25
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 24
🔸 Чеченская Республика — 24
🔸 Кировская область — 24
🔸 Тамбовская область — 23
🔸 Оренбургская область — 23
🔸 Тюменская область — 22
🔸 Пермский край — 21
🔸 Волгоградская область — 20
🔸 Приморский край — 19
🔸 Новгородская область — 17
🔸 Астраханская область — 17
🔸 Новосибирская область — 17
🔸 Костромская область — 16
🔸 Республика Коми — 15
🔸 Республика Марий Эл — 15
🔸 Пензенская область — 15
🔸 Камчатский край — 15
🔸 Ивановская область — 14
🔸 Еврейская АО — 14
🔸 Ханты-Мансийский АО — 12
🔸 Республика Хакасия — 12
🔸 Республика Саха (Якутия) — 12
🔸 Орловская область — 11
🔸 Кемеровская область — 11
🔸 Республика Бурятия — 10
🔸 Удмуртская Республика — 9
🔸 Челябинская область — 9
🔸 Томская область — 9
🔸 Магаданская область — 9
🔸 Калининградская область — 8
🔸 Алтайский край — 8
🔸 Омская область — 8
🔸 Смоленская область — 7
🔸 Вологодская область — 6
🔸 Республика Калмыкия — 6
🔸 г. Севастополь — 6
🔸 Республика Карелия — 5
🔸 Курганская область — 5
🔸 Республика Крым — 5
🔸 Псковская область — 4
🔸 Архангельская область — 3
🔸 Забайкальский край — 3
🔸 Амурская область — 2
🔸 Республика Адыгея — 1
🔸 Республика Алтай — 1
🔸 Республика Тыва — 1
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.