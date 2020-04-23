Жители 81 региона России заболели коронавирусом за сутки

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург остаются антилидерами по количеству новых инфицированных. Заболевание выявлено у жителей 81 региона страны.

Как сообщает оперативный штаб, в столице за сутки диагноз "коронавирус" получили 1959 человек. В Подмосковье их число составляет 688 человек, в Санкт-Петербурге — 191. Среди регионов "лидирует" Мурманская область: за последние 24 часа в регионе подхватили коронавирус 97 местных жителей.

Всего в России зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом. Из них за последние сутки — 4774.

🔸 Москва — 1959

🔸 Московская область — 688

🔸 Санкт-Петербург — 191

🔸 Мурманская область — 97

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 94

🔸 Нижегородская область — 73

🔸 Ростовская область — 71

🔸 Ярославская область — 65

🔸 Брянская область — 60

🔸 Краснодарский край — 58

🔸 Республика Татарстан — 57

🔸 Ставропольский край — 55

🔸 Калужская область — 53

🔸 Владимирская область — 46

🔸 Чувашская Республика — 43

🔸 Ленинградская область — 39

🔸 Республика Ингушетия — 39

🔸 Саратовская область — 39

🔸 Хабаровский край — 38

🔸 Рязанская область — 37

🔸 Республика Дагестан — 37

🔸 Красноярский край — 35

🔸 Белгородская область — 32

🔸 Курская область — 32

🔸 Ульяновская область — 32

🔸 Республика Северная Осетия — 31

🔸 Республика Мордовия — 28

🔸 Свердловская область — 28

🔸 Тверская область — 27

🔸 Республика Башкортостан — 26

🔸 Самарская область — 26

🔸 Воронежская область — 25

🔸 Липецкая область — 25

🔸 Тульская область — 25

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 25

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 24

🔸 Чеченская Республика — 24

🔸 Кировская область — 24

🔸 Тамбовская область — 23

🔸 Оренбургская область — 23

🔸 Тюменская область — 22

🔸 Пермский край — 21

🔸 Волгоградская область — 20

🔸 Приморский край — 19

🔸 Новгородская область — 17

🔸 Астраханская область — 17

🔸 Новосибирская область — 17

🔸 Костромская область — 16

🔸 Республика Коми — 15

🔸 Республика Марий Эл — 15

🔸 Пензенская область — 15

🔸 Камчатский край — 15

🔸 Ивановская область — 14

🔸 Еврейская АО — 14

🔸 Ханты-Мансийский АО — 12

🔸 Республика Хакасия — 12

🔸 Республика Саха (Якутия) — 12

🔸 Орловская область — 11

🔸 Кемеровская область — 11

🔸 Республика Бурятия — 10

🔸 Удмуртская Республика — 9

🔸 Челябинская область — 9

🔸 Томская область — 9

🔸 Магаданская область — 9

🔸 Калининградская область — 8

🔸 Алтайский край — 8

🔸 Омская область — 8

🔸 Смоленская область — 7

🔸 Вологодская область — 6

🔸 Республика Калмыкия — 6

🔸 г. Севастополь — 6

🔸 Республика Карелия — 5

🔸 Курганская область — 5

🔸 Республика Крым — 5

🔸 Псковская область — 4

🔸 Архангельская область — 3

🔸 Забайкальский край — 3

🔸 Амурская область — 2

🔸 Республика Адыгея — 1

🔸 Республика Алтай — 1

🔸 Республика Тыва — 1