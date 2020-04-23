Больше 180 москвичей за сутки выписаны из больниц

Отрицательные тесты на коронавирус получил 181 пациент. Все они проходили лечение от COVID-19 в больницах Москвы.

Их выписали домой, сообщает оперативный штаб.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровел ещё 181 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2448. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За последние 24 часа в столице от коронавируса скончались 27 человек. Самому молодому из них было 38 лет, самому пожилому — 90. У всех были положительные тесты на коронавирус и хронические заболевания. Так, у 38-летнего пациента диагностировался хронических бронхит.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России предложили лечить COVID-19 гелием. Сейчас проходят испытания этого метода. Им уже заинтересовались ученые США, Франции и других европейских стран.