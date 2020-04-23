4774 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в России за сутки

Положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки получили 4 774 россиян. Заболевания выявлено у жителей 81 региона России.

Как сообщает оперативный штаб, за последние 24 часа в стране жертвами заболевания стали 42 человека. 471 пациент выписан из больниц в связи с полным выздоровлением.

Медики отмечают, что почти в половине новых случаев у инфицированных не было явных признаков заболевания.

Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 62 773 случая заражения COVID-19. Инфицированные есть во всех регионах страны. 555 человек скончались, 4891 пациент выздоровел.

За минувшие сутки врачи провели 149 тысяч тестов на коронавирус. Как сообщает Роспотребнадзор, с начала эпидемии их сделано более 2,4 миллиона. Под наблюдением медиков остаются 151 тысяча россиян.

Российские ученые предложили новую методику лечения коронавируса — гелием. Испытания сейчас проходят в НИИ скорой помощи Склифосовского. Гелий подходит для лечения острых легочных заболеваний, предотвращая кислородное голодание, улучшая кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма.