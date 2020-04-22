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Источник Правда.Ру

Больше половины зараженных коронавирусом на Камчатке – строители

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

На Камчатке зафиксировано 63 случая заражения коронавирусной инфекцией, 28 из заболевших работают строителями, сообщила РИА "Новости" главный государственный санитарный врач региона Наталья Жданова.

"Да, действительно, 28 человек из общего числа заболевших COVID-19 на Камчатке являются специалистами, работавшими на строительстве медцентра. Проведенные у них тесты на коронавирус дали положительный результат", — сказала Жданова.

К работам по строительству медцентра на территории военно-морского госпиталя в Петропавловске-Камчатском привлечено более тысячи рабочих. В настоящее время все заболевшие помещены в инфекционные стационары, круг контактирующих с больными выясняется.

рабочие медцентр коронавирус наталья жданова петропавловск-камчатский
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